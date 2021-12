News von Trading-Treff.de Euphorie trägt DAX tief in das Gap hinein. Das Chartbild ist nun wieder positiv und lässt vom großen Gap nur noch rund 100 Punkten zurück. Überraschendes DAX-Momentum Die Erholung am Montagnachmittag brachte das erste valide Longsignal im Index seit mehr als einer Woche mit sich. Es basierte auf einem Trendbruch, der sich wie folgt darstellte (Rückblick): Erstes Longsignal im Dezember im DAX am 07.12.2021 Mit der Frage, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...