The following instruments on XETRA do have their first trading 08.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.12.2021Aktien1 US9288811014 Vontier Corp.2 FR0014005ZM5 Grolleau SAS3 JE00BMH4MR96 MySale Group PLC4 FR00140069V2 Groupe Berkem5 US65345N1063 NextNav Inc.6 SE0016833149 Adtraction Group AB7 CA94950R1038 Wellfield Technologies Inc.8 AU0000193666 Allkem Ltd.9 ZAE000302618 Aveng Ltd.10 CA28474P1027 Electra Battery Materials Corp.Anleihen1 USU2340BAG24 Daimler Trucks Finance North America LLC2 USU2340BAB37 Daimler Trucks Finance North America LLC3 XS2411311652 NTT Finance Corp.4 US278865BM17 Ecolab Inc.5 XS2223762381 Intesa Sanpaolo S.p.A.6 XS1973750869 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.7 CH1141700521 AMAG Leasing AG8 DE000BLB9QN1 Bayerische Landesbank9 USU2340BAD92 Daimler Trucks Finance North America LLC10 XS2420426038 Litauen, Republik11 DE000NLB3UP7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 XS2411311579 NTT Finance Corp.13 XS2415308761 ABN AMRO Bank N.V.14 XS2415400147 ABN AMRO Bank N.V.15 US00440EAQ08 Chubb INA Holdings Inc.16 ES0000093452 Comunidad Autónoma de Canarias17 US278865BL34 Ecolab Inc.18 US278865BN99 Ecolab Inc.19 XS2383508590 Lendlease Europe Finance PLC20 XS2386287689 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.21 US651639AZ99 Newmont Corp.22 US38141GZE78 The Goldman Sachs Group Inc.23 US91282CDN83 United States of America24 USU2340BAH07 Daimler Trucks Finance North America LLC25 USU2340BAF41 Daimler Trucks Finance North America LLC26 US278865BK50 Ecolab Inc.27 DE000HLB5PW6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 USU8573AAA26 Station Place Securitization Trust