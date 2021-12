DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VW - Kurz vor der Planungsrunde des VW-Aufsichtsrats für die Investitionen der nächsten Jahre gewinnt die Lösung im Streit um Konzernchef Herbert Diess immer stärker an Kontur. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, soll er im Sommer kommenden Jahres die Führung des wichtigen China-Geschäfts an den bisherigen Chef der Marke VW, Ralf Brandstätter, abgeben. Das ist Teil einer zwischen dem Konzernbetriebsrat, dem an VW beteiligten Land Niedersachsen und den Aktionärsfamilien Porsche und Piëch ausgehandelten Lösung, in der Diess aller Wahrscheinlichkeit nach an der Konzernspitze bleiben kann, aber Verantwortung für wichtige Themen abgibt. (FAZ)

GALERIA - Der Warenhauskonzern Galeria muss noch einmal in großen Umfang um Staatshilfe bitten. Er habe vom Bund bis zu 220 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds beantragt, sagte Galeria-Finanzvorstand Guido Mager im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schon im Januar hatte der angeschlagene Konzern, der für seine Marken Karstadt und Kaufhof bekannt ist, 460 Millionen Euro aus dem WSF erhalten. "Wir gehen im Dezember von einem Umsatzrückgang um 40 Prozent aus", sagte Mager der FAZ. Bundesweit klagen Handelsunternehmen über sinkende Frequenzen in den Innenstädten wegen der 2G-Regelung im Einzelhandel. (FAZ)

SONO MOTORS - Der Börsengang an die Nasdaq vor drei Wochen ist Sono Motors gelungen, und Gründer und Co-Chef Jona Christians bezeichnete das IPO als Meilenstein. Damit sei jedoch der Druck gewachsen, die nächsten Ziele zu erreichen. "Jetzt fokussieren wir uns auf zwei Dinge: die Fertigstellung der nächsten Generation der Prototypen, bestehend aus Serienkomponenten, und auf den Ausbau unseres Solargeschäfts", sagte Christians im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Der beschleunigte Wandel in der Autoindustrie gibt ihrem Geschäftsmodell zweifelsohne Auftrieb. Auch die Folgen des Dieselskandals und der Erfolg von Tesla kommen Sono Motors zugute. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2021 01:07 ET (06:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.