Die aktuelle Euphorie trägt den DAX tief in das Gap hinein. Das Chartbild ist nun wieder positiv und lässt vom großen Gap nur noch rund 100 Punkten zurück. Die Erholung am Montagnachmittag brachte das erste valide Longsignal im Index seit mehr als einer Woche mit sich. Es basierte auf einem Trendbruch, der sich wie folgt darstellte (Rückblick): Erstes Longsignal im Dezember im DAX am 07.12.2021 Mit ...

