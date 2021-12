Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen imposanten Gewinnsprung hingelegt. Der DAX zeigte sich schon zu Handelsstart in starker Verfassung. Am Nachmittag baute er seine Gewinne dann sogar noch einmal aus. Am Ende schloss er nahezu auf Tageshoch bei 15.813 Punkten. Marktidee: Sixt Die Aktie von Sixt hatte am 9. November ein Rekordhoch markiert. Im Anschluss setzte eine ausgedehnte Korrektur ein. Ende November gelang dann nach der Ausbildung einer Bullish-Harami-Kerze die Stabilisierung. Gestern schaffte der Kurs den Sprung über mehrere wichtige technische Marken. Kurzfristig dürften die Bullen im Vorteil bleiben. Auf der Oberseite rücken zunächst drei Zielzonen in den Fokus.