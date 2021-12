Das Fintech Younited Credit vergibt Konsumentenkredite, die von professionellen Investoren finanziert werden. Deutschlandchef Michael Herschlein über Pläne für das B2B-Geschäft, Investorensuche und noch schnellere Kreditvergabe. Younited Credit ist eine Verbraucherkreditplattform aus Frankreich. Finanziert werden die Kredite durch institutionelle Investor:innen. 2,6 Milliarden Euro an Krediten hat Younited Credit seit der Gründung 2021 insgesamt vergeben. Das Unternehmen hält eine Banklizenz in Kontinentaleuropa und ist in fünf Ländern aktiv. Im Juli hat das Fintech eine Finanzierungsrunde von 170 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...