Der Impfstoff-Entwickler Valneva hat für sein Corona-Vakzin VLA2001 einen neuen Vorabkaufvertrag eingefädelt. Mit Bahrain bekundet das erste Land außerhalb Europas Interesse am Totimpfstoff des Unternehmens. An der Börse findet die Nachricht aus dem Hause Valneva Anklang, die Aktie reagiert mit einem Kurssprung.Das Königreich im Nahen Osten will eine Million Dosen von VLA2001 erwerben. Valneva hat dem Vernehmen nach ein rollierendes Zulassungsverfahren bei der bahrainischen Gesundheitsbehörde (NHRA) ...

