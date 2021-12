Die HelloFresh-Gruppe (WKN: A16140) will 2022 weiter wachsen, allerdings weniger schnell. Die am Dienstagabend nach Xetra-Schluss lancierte Prognose sieht einen Umsatzzuwachs von +20 bis +26% vor. HelloFresh beliefert Millionen Kunden mit seinen vitalen Kochboxen. Neben den Mealkits, bestehend aus Gemüse, Fleisch oder Fisch, bietet HelloFresh Obst sowie eine zunehmende Vielfalt an Add-on-Produkten wie Desserts oder Snacks. Top-Line-Wachstum mindestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...