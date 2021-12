Nach zwei starken Tagen lassen es die Anleger am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt augenscheinlich zunächst ruhiger angehen. Am Morgen wurde der DAX +2,82% rund 0,2 Prozent schwächer bei 15.783 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 -0,10% wird mit diesem Abschlag erwartet. Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK rechnet nach dem starken Wochenbeginn nun mit einer Verschnaufpause. ...

