Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit kleinen Abschlägen in den Feiertagshandel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigt eine halbe Stunde vor Handelseröffnung ein Minus von 0,3 Prozent. Auch an anderen Börsen werden zum Start kleine Minuszeichen erwartet. Nach den jüngsten Gewinnen dürften die Börsen nun erst einmal eine Atempause einlegen, hieß es. Wichtige Unternehmensnachrichten ...

