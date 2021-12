News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am 08.12.2021 mit Start der neuen Konsolidierung könnte heute erst einmal ruhigeres Fahrwassser für den Markt bedeuten. Run an der Börse erfolgt Die Erholung dieser Woche geht weiter und hat gestern deutlich Momentum aufgebaut. Der positive DAX-Start fand gestern direkt am großen Gap statt. Damit hat sich der Index Raum auf der Oberseite geschaffen, welcher direkt genutzt wurde. Das Gap ist bis auf etwa ...

