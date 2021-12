Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die dynamische Erholung an den Märkten. Wir schauen auf drei Paare, die interessante Schlagzeilen machen und auf einen Kursausbruch mit Ansage.

Der DAX hat in den letzten zwei Tagen in der Spitze rund 800 Punkte zugelegt. Das Aufatmen, war regelrecht zu höhen. Wichtigster Grund: Die Anzeichen mehren sich, das Omikron weniger schwere Verläufe verursacht. Die Erholung wurde von hohen Umsätzen getragen. Gestern waren es mit 5,4 Mrd. Euro im DAX beinahe 50% mehr als sonst üblich. Wichtigster Träger der rasanten Bewegung waren VW und Porsche. Tagesgewinn bei beiden über acht Prozent. Zu den Details:

