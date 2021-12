Die Ankündigung, Mobileye an die Börse zu bringen, hat der Intel-Aktie am Dienstag kräftigen Schub gegeben. Doch nicht nur die Anleger scheinen begeistert von den Aussichten der Selbstfahrer-Tochter, sondern auch Intel-CEO Pat Gelsinger - wie Aussagen gegenüber CNBC zeigen.Gelsinger schwärmte, dass Mobileye ein einzigartiges Asset und Tesla die einzige Firma sei, die mit den Fähigkeiten der Selbstfahrer-Tochter annähernd mithalten könne. "Jedes Auto wird in Zukunft ein elektrisches und selbstfahrendes ...

