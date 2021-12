Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben angesichts recht erfreulicher Konjunkturdaten leicht nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Positive Überraschung: Die deutsche Wirtschaft habe, trotz Materialengpässen, ihre Produktion im Oktober überraschend stark steigern können. Industrie, Bau und Energieversorger hätten zusammen 2,8% mehr hergestellt als im Vormonat, was deutlich über den Erwartungen der Ökonomen gelegen habe. Im September sei die Produktion noch um 0,5% gefallen. Verglichen mit dem Vor-Corona-Niveau liege die Produktion aber immer noch um 6,5% niedriger. Die Industrie allein habe im Oktober 3,2% mehr produziert, aber auch in der Baubranche (+1,2%) und bei der Energieerzeugung (+0,9%) sei es nach oben gegangen. ...

