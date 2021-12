Munsbach (www.fondscheck.de) - Die erneuten Corona-Sorgen hinterließen auch an den Anleihenmärkten ihre Spuren, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Diskussionen über Lockdowns und die neue Omikron-Variante hätten für Verunsicherung gesorgt. In der Folge hätten sich vor allem im Euro-Investment-Grade-Segment die Spreads um 22 Basispunkte auf 1,09% über Swaps deutlich ausgeweitet. US-Dollar-Spreads hätten um 12 Basispunkte auf 0,99% zugelegt. Im Hochzinssegment seien die Risikoaufschläge bei US-Dollar- und Euro-denominierten Anleihen um knapp 50 Basispunkte in etwa gleich stark angestiegen. ...

