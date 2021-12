DJ IfW heißt künftig Kiel Institut für Weltwirtschaft

KIEL/BERLIN (Dow Jones)--Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel firmiert ab sofort unter dem Namen Kiel Institut für Weltwirtschaft. Eine entsprechende Namensänderung sei in der Satzung des Instituts verankert worden und trete nun in Kraft, teile das Institut mit. Mit der neuen Namensgebung wolle das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) ein wesentliches Differenzierungsmerkmal gegenüber anderen Wirtschaftsforschungsinstituten auch im Namen sichtbar machen: den Standort im Norden Deutschlands an der Kieler Förde.

"Von hier aus analysieren wir das globale Wirtschaftsgeschehen unparteiisch und aus der notwendigen kritischen Distanz zu Entscheidern und Institutionen", sagte IfW-Vizepräsident Stefan Kooths. Mit dem neuen Namen gleiche das Institut zudem sein deutschsprachiges Auftreten jenem im internationalen Kontext an, wo es schon lange als Kiel Institute for the World Economy bekannt sei. Mit der Umbenennung erhält das Institut den Angaben zufolge auch den Namenszusatz "Leibniz-Zentrum zur Erforschung globaler ökonomischer Herausforderungen".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2021 03:45 ET (08:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.