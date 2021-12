Sehr volatil bewegte sich die HelloFresh-Aktie (A16140) schon in den vergangenen Tagen. Am gestrigen Abend legte der Kochbox-Versender allerdings neue Pläne für 2022 vor …. und schon wurde es noch volatiler: Bis auf 76 Euro rutschte der Titel zwischenzeitlich ab, im frühen Xetra-Handel kam es aber schon zu einer Erholung über die Marke von 80 Euro. Denn HelloFresh will stärker als erwartet wachsen, allerdings zu Lasten des Gewinns ...

