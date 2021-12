Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit kleinen Gewinnen in den Feiertagshandel gestartet. Der heimische Leitindex ATX befestigte sich bis 9.40 Uhr um 0,27 Prozent auf 3.832,19 Punkte. Der Frühhandel verlief weitgehend ruhig. Marktbewegende Unternehmensnachrichten wurden nicht veröffentlicht. Auch wichtige Wirtschaftsdaten werden am Mittwoch nicht erwartet.Die meisten Aktien zeigten sich im Frühhandel ...

