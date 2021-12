DJ Vonovia meldet 98,59 Prozent Bezugsquote bei Kapitalerhöhung

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Bezugsrechtskapitalerhöhung der Vonovia SE hat sich zum Fristende am 7. Dezember eine Bezugsquote von 98,59 Prozent der neuen Aktien ergeben. Wie der Bochumer DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte, sollen die verbleibenden 2.831.943 neuen Aktien, für die während der Bezugsperiode keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, in Kürze institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.

Vonovia hatte die Kapitalerhöhung am 24. November angekündigt und einen Erlös von rund 8 Milliarden Euro angepeilt. Damit will Vonovia teilweise Verbindlichkeiten aus dem Konsortialkreditvertrag für den Erwerb der Berliner Deutsche Wohnen SE zurückzahlen. Die neuen Aktien wurden Aktionären durch ein mittelbares Bezugsrecht in einem Verhältnis von 20:7 (20 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von sieben neuen Aktien) und zu einem Bezugspreis von 40,00 Euro angeboten.

