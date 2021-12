Die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) folgt zumindest den Spuren von Amazon und Facebook, beziehungsweise dem neuen Namen, Meta. Wenn wir auf den Chart alleine blicken, so erkennen wir auch hier eine herausragende Erfolgsgeschichte. Trotz derzeitiger Korrektur haben die Anteilsscheine schließlich in den letzten fünf Jahren um über 3.000 % an Wert zugelegt. Ja, das ist wirklich eine bahnbrechende Performance. Kann die Aktie von The Trade Desk jedoch besser in ihrem Markt sein als Amazon, Facebook ...

Den vollständigen Artikel lesen ...