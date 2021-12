München (ots) -Moderation: Tina Hassel und Oliver KöhrOlaf Scholz hat sein Ziel erreicht: Am Morgen hat der Bundestag den bisherigen Finanzminister und Vize-Kanzler zum neuen Bundeskanzler gewählt. Der Rückhalt in seiner Partei ist deutlich: Die SPD hat dem Koalitionsvertrag mit mehr als 98 Prozent zugestimmt.Das Kabinett steht bereit, um mit der Arbeit zu beginnen und die erste Krise der neuen Regierung zeichnet sich bereits ab: Die vierte Corona-Welle rollt durch Deutschland und nach der Phase der geschäftsführenden Regierung der letzten Wochen scheint eine klare Führung immer wichtiger. Die neue Regierung wird wohl zu großen Teilen an ihrem Corona-Management gemessen werden: Kann Olaf Scholz Deutschland aus der Krise führen?Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich in der Sondersendung "Farbe bekennen" den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und Oliver Köhr, ARD-Chefredakteur. Das Erste sendet die Sondersendung heute, 8. Dezember 2021, um 20:15 Uhr.Die Sondersendung wird um 19:15 Uhr aufgezeichnet und parallel auf den Social-Media-Kanälen des "Bericht aus Berlin" und der tagesschau sowie auf tagesschau.de gestreamt.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Moritz RödlePressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5093802