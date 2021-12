DJ Lagarde: ESRB muss sich um Klima- und Cyber-Risiken kümmern

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Systemrisikorat ESRB (European Systemic Risk Board) muss sich nach Aussage seiner Chefin Christine Lagarde vor allem um die Risiken für die Finanzstabilität kümmern, die sich aus dem Klimawandel und aus Cyber-Angriffen ergeben. Lagarde sagte zur Eröffnung einer ESRB-Konferenz, die weitere Entwicklung der Klimarisiken sei in hohem Maße pfadabhängig, Finanzinstitute bepreisten Klimarisiken noch nicht richtig. In Bezug auf die Cyber-Risiken kündigte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) einen Handlungsrahmen an, der den Behörden eine rasche und koordinierte Reaktion auf Cyber-Vorfälle ermöglichen soll.

1. Klimarisiken

"Die ESRB-Analyse zeigt, dass die Finanzmärkte bei ihrer Preisbildung noch nicht ausreichend Klimarisiken berücksichtigen", sagte Lagarde. Wenn ein Asset vor Ablauf seiner geplanten wirtschaftlichen Nutzungsdauer den Wert verliere, könne das zu Reaktionen im Finanzsystem führen. Das Erreichen solcher Kipppunkte sei alles andere als unrealistisch.

Lagarde zufolge konzentrieren sich 70 Prozent der Kreditexponierung der Banken gegenüber Unternehmen mit hohen oder zunehmenden physischen Klimarisiken in den Portfolios von 25 Euroraum-Banken. "Bei sieben dieser Banken macht diese Exponierung mehr als 10 Prozent ihrer gesamten Assets aus", sagte sie. Der Einfluss des Klimawandels für die Finanzstabilität sei sehr stark pfadabhängig. Er hänge davon ab, ob die extremsten Klimaszenarien vermieden werden könnten und ob es zu einem geordneten oder einem ungeordneten Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft komme. "Welchem Pfad wir folgen, liegt bisher noch in unserer Hand."

Lagarde räumte ein, dass die wichtigste Rolle beim Kampf gegen den Klimawandle die Regierungen zu spielen hätten. Allerdings habe auch die makroprudenzielle Politik ihre Rolle zu spielen, indem sie die finanziellen Aspekte klimabezogener Risiken identifizieren und mildern. "Wir sollten nicht der falschen Logik von Zielkonkflikten folgen, indem wir glauben, dass Maßnahmen, die das Finanzsystem sicherer machen, das Finanzsystem daran hindern, die Transformation unserer Volkswirtschaften zu finanzieren", sagte Lagarde.

2. Cyber-Risiken

"Wir können uns glücklich schätzen, dass wir bisher kein systemisches Ereignis hatten", sagte die ESRB-Chefin. Eine solche Attacke sei aber eher eine Frage des Wann als des Ob.

Lagarde zufolge bereitet der ESRB ein Rahmenwerk für den Umgang mit Cyber-Risiken vor, der eine koordinierte und rasche Reaktion der Finanzbehörden ermöglicht. "Der ESRB will dafür sorgen, dass er in naher Zukunft fertig und voll einsatzfähig ist", sagte Lagarde. Insbesondere will der ESRB Kommunikationskanäle sowie eine Klassifizierung von Cyber-Vorfällen schaffen, damit die Behörden die Lage jederzeit korrekt beurteilen und schnell reagieren können.

December 08, 2021

