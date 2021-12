Der kanadische Pipelinebetreiber Enbridge Inc. (ISIN: CA29250N1050, TSX: ENB) wird eine Quartalsdividende von 0,86 CAD an seine Aktionäre ausschütten. Im Vergleich zum Vorquartal (0,835 CAD) ist dies eine Erhöhung um 3 Prozent. Es ist die 27. jährliche Dividendenhebung in Folge. Die Auszahlung erfolgt am 1. März 2022 (Record day: 15. Februar 2022). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,44 CAD ausgeschüttet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...