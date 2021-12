Zürich (www.anleihencheck.de) - Trotz diverser Gegenwinde konnte sich der High Yield-Markt behaupten und weist gut drei Wochen vor dem Jahresende ein Kursplus aus, so Roland Hausheer, Head Credit Specialities bei Swisscanto Invest.Je nach Strategie seien dies zwischen drei und vier Prozent in 2021. Sollte es nicht noch zu enormen Verwerfungen kommen, dürfte entsprechend ein positives Jahr in den Büchern stehen. Unterstützend sei in diesem Jahr die geringe Ausfallrate von rund einem Prozent im globalen High Yield-Markt. Ein historisch niedriger Wert und bemerkenswerter Weise sei es in 2021 in einer Phase von rund sechs Monaten zu keinem einzigen Ausfall im gesamten High Yield-Universum gekommen. Im Normalfall sehen wir maximal einen Monat lang keinen Ausfall, so die Experten von Swisscanto Invest. Ein Grund dafür sei die starke fundamentale Erholung. Man beobachte verbesserte Kennzahlen wie zum Beispiel zunehmende Profitabilität und hohe Margen, die die Kosteninflation in den meisten Sektoren ordentlich hätten absorbieren können. ...

