Sängerin und Schauspielerin mit dem "SWR4 Musikpreis 2021" ausgezeichnetGrande Dame, Diva, Powerfrau. Angelika Milster, seit Jahrzehnten Ausnahmesängerin mit Herz und Haltung, wird von SWR4 Rheinland-Pfalz pünktlich zu ihrem 70. Geburtstag am 9. Dezember mit dem "SWR4 Musikpreis 2021" ausgezeichnet.Sängerin und Schauspielerin Angelika Milster feiert am 9. Dezember 2021 einen runden Geburtstag und wird 70 Jahre jung. SWR4 Rheinland-Pfalz gratuliert mit einer besonderen Auszeichnung und ehrt die Künstlerin für ihr bisheriges Lebenswerk mit dem "SWR4 Musikpreis 2021". Dazu Matthias Stapf, Programmchef von SWR4 Rheinland-Pfalz: "Seit vielen Jahren begeistert sie die Hörerinnen und Hörer von SWR4 Rheinland-Pfalz, sei es mit ihrer Musik im Radio oder bei ihrem umjubelten Auftritt beim SWR4 Weihnachtskonzert." Angelika Milster äußerte sich zur Verleihung des "SWR4 Musikpreises" begeistert: "Das freut mich sehr, das berührt mich ungeheuer. Ich krieg 'ne Gänsehaut. Vielen Dank!"Musicalstar mit vielen Talenten1983 spielte sie die Rolle ihres Lebens: In der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicalwelterfolgs "Cats" in Wien übernahm sie den Part der Grizabella. "Erinnerung" wurde zu ihrem Erkennungslied und machte Angelika Milster zum Musicalstar Nummer Eins im deutschsprachigen Raum. Egal ob Kabarett, Film, Serie, Theater, Chanson oder Moderation einer eigenen TV-Show: Angelika Milster kann alles. Mit Charme, Charisma und ihrer unverwechselbaren Stimme fasziniert sie ihre zahlreichen Fans.Verdienste um beste deutsche MusikMit dem Musikpreis von SWR4 Rheinland-Pfalz werden Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um die beste deutsche Musik verdient machen. Bisherige Preisträger sind Vincent Gross (2017), Thomas Anders (2018) Michael Holm (2019) und Peggy March (2020).