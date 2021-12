NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 US-Dollar belassen. Während die Vorlaufzeiten für iPhones in den USA zurückgegangen seien, seien diese für Macbooks dort und auch in Europa gestiegen, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letzteres dürfte vor allem auf die Feiertagsnachfrage zurückzuführen sein. Insgesamt habe sich das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage beim iPhone in allen Regionen verbessert./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

