Bonn - Bei der Deutschen Post soll 2023 ein Führungswechsel stattfinden. Vorstandschef Frank Appel habe sich entschlossen, nicht für eine weitere volle Vertragslaufzeit zur Verfügung zu stehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.



Der Aufsichtsrat habe den Vertrag von Appel daher bis zur Hauptversammlung am 4. Mai 2023 verlängert. Paket-Vorstand Tobias Meyer werde ab Juli 2022 das Ressort "Global Business Services" und ab Mai 2023 als Vorstandsvorsitzender übernehmen. Zum 1. Juli 2022 soll Nikola Hagleitner, bisher Vertriebschefin von "Post & Paket Deutschland", als Leiterin des Ressorts in den Konzernvorstand einziehen.

