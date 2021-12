DIFICLIR TM (Fidaxomicin) wird jetzt in den europäischen und US-Leitlinien als Erstlinientherapie bei CDI empfohlen 1,2

(Fidaxomicin) Bei signifikant weniger Patienten der Fidaxomicin-Gruppe im Vergleich zur Vancomycin-Gruppe war nach vier Wochen ein Infektionsrezidiv aufgetreten3

Tillotts Pharma AG ("Tillotts"), Teil der japanischen Zeria Gruppe, begrüßt die Empfehlung, dass DIFICLIRTM (Fidaxomicin) als Erstbehandlung und Behandlung des ersten Rezidivs von Clostridioides-difficile--Infektionenangewendet werden sollte. Diese Empfehlung sprach die Europäische Gesellschaft für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (ESCMID, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) im Rahmen einer aktualisierten Leitlinie aus.1 Die Leitlinie der ESCMID steht nun im Einklang mit den Leitlinien der IDSA (Infectious Disease Society of America), die ebenfalls Fidaxomicin als Erstbehandlung und Behandlung von Rezidiven bei CDI empfehlen.1,2

In einer klinischen Studie war die Rate der klinischen Heilung mit Fidaxomicin der mit Vancomycin erzielten Rate nicht unterlegen (88,2% mit Fidaxomicin und 85,8% mit Vancomycin).3 Signifikant weniger Patienten in der Fidaxomicin-Gruppe im Vergleich zur Vancomycin-Gruppe hatte ein Rezidiv der Infektion (15,4% vs. 25,3%, P 0,005).3 Die Nichtunterlegenheit in Hinblick auf eine klinische Heilung wurde auch in einer separaten Studie nachgewiesen (87,7% mit Fidaxomicin vs. 86,8% mit Vancomycin).4 In dieser Studie fanden sich in den modifizierten Intention-to-treat-Behandlungsgruppen ähnliche Outcomes. Allerdings hatten Patienten, die gleichzeitig Antibiotika für andere Infektionen erhielten, eine höhere Heilungsrate mit Fidaxomicin als mit Vancomycin (90,2% mit Fidaxomicin vs. 73.3% mit Vancomycin, P=0,031).4

Mit schätzungsweise rund 125.000 Fällen pro Jahr stellen nosokomiale (Healthcare-associated) CDI-Infektionen eine Belastung für Akutkrankenhäuser in Europa dar.5 CDI verursacht häufig eine nosokominale Durchfallerkrankung und geht mit erheblicher Morbidität, Mortalität und finanzieller Belastung einher.6 Krankheitsrezidive stellen ein wichtiges Problem dar, da bei 20-30% der Patienten nach anfänglichem Abklingen der Infektion ein CDI-Rezidiv auftritt.7

"Diese Bestätigung der wichtigen Rolle, die DIFICLIRTM bei der Senkung der Rezidivrate spielen kann, ist eine gute Nachricht für Patienten und Ärzte in ganz Europa", so Adrian Hill, Head of International Operations, Tillotts Pharma. "Fidaxomicin ist nicht nur wirksam als Behandlung bei CDI, es verringert auch das Auftreten von Rezidiven. Solche Rückfälle beeinträchtigen die Lebensqualität der Patienten und kosten Jahr für Jahr den Gesundheitssystemen Millionen von Euros."

"Diese neue Leitlinie der ESCMID ist begrüßenswert und bringt Europa in Einklang mit der jüngsten US (IDSA)-Leitlinie", kommentierte Professor Mark Wilcox, MD, Consultant, und Gruppemitglied und Coautor der CDI-Therapieleitlinie der ESCMID, sowie Professor für medizinische Mikrobiologie an den Leeds Teaching Hospitals und der University of Leeds (Großbritannien). "Dies verschafft den Ärzten Klarheit und ermöglicht die rasche Übernahme bewährter Verfahren. Auch wenn C. difficile vielerorts im Gesundheitswesens endemisch ist, sind anhaltende klinische Heilung und Prävention von Rezidiven erreichbare Behandlungsziele bei CDI."

Bei der Behandlung von CDI mit Fidaxomicin wird die Darmflora nur minimal beeinträchtigt. Dies trägt dazu bei, die Kolonisationsresistenz zu erhalten und die Möglichkeit, dass es zu einem C. difficile-Rezidiv kommt, einzuschränken.3

Über DIFICLIRTM

DIFICLIRTM ist ein makrozyklisches Antibiotikum. Es steht in Form von Filmtabletten für die orale Verabreichung zur Verfügung. Die Tabletten sind indiziert bei Erwachsenen zur Behandlung von Clostridium-difficile-Infektionen (CDI), auch bekannt unter der Bezeichnung Clostridium-difficile-assoziierte Diarrhö (CDAD), und bei Kindern mit einem Körpergewicht von mindestens 12,5 kg. Offizielle Leitlinien zum angemessenen Gebrauch von Antibiotika sollten berücksichtigt werden. DIFICLIRTM wirkt durch Hemmung des bakteriellen Enzyms RNA-Polymerase, was zu einer raschen Abtötung von Clostridium difficile führt. Es beseitigt Clostridium difficile selektiv bei minimaler Beeinträchtigung der normalen Darmflora.

Über Tillotts

Tillotts Pharma AG, Teil der japanischen Zeria Gruppe, ist ein schnell wachsendes, hoch spezialisiertes Pharmaunternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitenden in der Schweiz und an anderen Standorten weltweit. Tillotts engagiert sich in der Entwicklung, Ein- und Auslizenzierung und Vermarktung innovativer pharmazeutischer Produkte für den Verdauungstrakt. Tillotts vermarktet erfolgreich in mehr als 65 Ländern eigene Produkte für die Behandlung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sowie einlizenzierte Produkte. Dabei setzt sie auf ihre Tochtergesellschaften in Europa und ein Netzwerk von Partnern im Bereich der Gastroenterologie auf der ganzen Welt.

Über Zeria

Zeria Pharmaceutical Co., Ltd., gegründet 1955 und mit Sitz in Tokyo, Japan, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung und den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Medikamenten und OTC-Produkten. Das Unternehmen ist im ersten Abschnitt der Tokyo Stock Exchange kotiert (Börsensymbol: 4559). Zeria nimmt in Japan eine führende Position im Bereich der Gastroenterologie ein und ist international über verschiedene Tochtergesellschaften tätig. Weitere Informationen über Zeria finden Sie unter www.zeria.co.jp

