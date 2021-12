Der Finanzdienstleister Visa bietet ab sofort auch Beratung zu Kryptothemen an. In der US-amerikanischen Bank UMB hat das Unternehmen auch schon eine erste Geschäftskundin gefunden. Visa wird ab sofort Beratungsleistungen rund um Kryptowährungen, NFT und alle verwandten Themen ins eigene Portfolio aufnehmen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Visa bietet Krypto-Beratung für Geschäftskund:innen an Der Finanzdienstleister richtet sich mit dem Angebot an Geschäftskund:innen und -partner:innen wie Finanzinstitute, Händler:innen und andere Unternehmen. Von der ...

