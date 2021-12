Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle will seine digitale Transformation beschleunigen und die Umsätze im Online-Handel bis zum Jahr 2025 praktisch verdoppeln. Der Aktienmarkt hat diese Entwicklung bereits teilweise antizipiert. Auch deshalb dürfte die letzte Korrektur deutlich schwächer ausgefallen sein. Die Aktie bleibt auch weiterhin aussichtsreich.Der Schweizer Nahrungsmittel-Gigant Nestle (CH0038863350) feilt weiter an seinen Vertriebskanälen und ist dabei im Bereich e-Commerce auf gutem Weg, wie ein virtuelles Investorenseminar am 17.11.2021 ...

