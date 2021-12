DJ PTA-News: SRH AlsterResearch AG: Kursziel für Delivery Hero SE reduziert - Negative Nachrichten belasten den Aktienkurs

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hamburg (pta012/08.12.2021/12:13) - Der Aktienkurs von Delivery Hero geriet in letzter Zeit stark unter Druck, was im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen ist. Zum einen erlitt Delivery Hero einen Rückschlag bei der Übernahme eines Lieferdienstes in Saudi-Arabien. Zum anderen drohen höhere Kosten aufgrund von Lohnerhöhungen für Zustellkuriere.

Der Versuch des Unternehmens, "The Chefz", eine Plattform für die Lieferung von Gourmetgerichten in Saudi-Arabien zu übernehmen, wurde von der lokalen Wettbewerbsbehörde abgelehnt. Offenbar war dies der zweite Versuch von Delivery Hero in diesem Jahr durch Übernahmen in der Region zu expandieren. Dies zeigt einen Trend zur zunehmenden Zurückhaltung seitens der Behörden. Im vergangenen Jahr hatte Delivery Hero die kartellrechtliche Genehmigung für die Übernahme des südkoreanischen Unternehmens Woowa erhalten, allerdings unter strengen Auflagen, die die ursprünglich angestrebten Synergieeffekte verhindern.

Währenddessen steigen in Europa die Löhne in einem von Arbeitskräftemangel geprägten Umfeld. Einer der größten Konkurrenten von Delivery Hero im Bereich Quick Commerce wird die Löhne für seine Kuriere bis Januar um mindestens 14 % anheben. Darüber hinaus plant die Europäische Union, die Arbeitsrechte von Lebensmittelkurieren zu verbessern. Eine EU-weite Neueinstufung von freiberuflichen Mitarbeitern als Angestellte könnte zu zusätzlichen Kosten für die Branche führen. Als Folge ähnlicher Bemühungen in Spanien ist der Lieferdienst Deliveroo aus dem dortigen Markt ausgestiegen.

Schlussfolgerung: In letzter Zeit litt Delivery Hero unter einer negativen Nachrichtenlage. Neben einer gescheiterten Übernahme in Saudi-Arabien könnten Lohnerhöhungen aufgrund des Arbeitskräftemangels und drohende EU-Vorschriften das Erreichen der Gewinnschwelle weiter verzögern. Auf der anderen Seite erhöht dies auch das Konsolidierungspotenzial.

Um möglichen Lohnerhöhungen und dem zunehmenden Wettbewerb in Europa Rechnung zu tragen, senkt die AlsterResearch die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2022 und das Folgejahr. Das DCF-basierte Kursziel sinkt von EUR 139,00 auf EUR 134,00. Das Rating bleibt bei KAUFEN.

Über AlsterResearch: AlsterResearch ist ein unabhängiger Provider von professionellen, MiFID II-konformen Analysen für deutsche Aktien. Das Research kann auf dem digitalen ResearchHub ( https://research-hub.de/ ) abgerufen oder im Abonnement per EMail kostenfrei bezogen werden. AlsterResearch veranstaltet weiterhin regelmäßig Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern in börsennotierten Unternehmen: Anmeldung ( https://bit.ly/3nt17KB ).

(Ende)

Aussender: SRH AlsterResearch AG Adresse: Himmelstraße 9, 22299 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Thomas Wissler Tel.: +49 40 309 293-52 E-Mail: t.wissler@alsterresearch.com Website: www.alsterresearch.com

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: - Weitere Handelsplätze: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1638962029550 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2021 06:14 ET (11:14 GMT)