Sydney (ots/PRNewswire) -Die wichtigsten Erkenntnisse:- IR hat seine strengen Sicherheitsverfahren durch die SOC 2 Typ I-Zertifizierung nach einem unabhängigen Audit durch eine weltweit anerkannte Big-4-Auditfirma bestätigt.- Die SOC 2-Zertifizierung bietet zusätzliche Sicherheit für die geschäftskritischen Systeme der Kunden in den Lösungspaketen IR Collaborate und IR Transact.IR (ASX:IRI), der weltweit führende Anbieter von Experience-Management-Lösungen für kritische Kommunikations- und Kollaborations- (https://bit.ly/3ot4KAE), IT-Infrastruktur- und Zahlungsverkehrs-Ökosysteme (https://bit.ly/3DxngMq), hat die Service Organization Control (SOC) 2 Type I-Zertifizierung erhalten und damit seine starken Sicherheitsverfahren und sein Engagement für den Schutz von Kunden und Partnern bestätigt.Mit der Erweiterung der Prognosis-Plattform (https://www.ir.com/news/data-at-the-speed-of-light-irs-next-generation-cloud-platform-is-here) in die Cloud hat sich IR der SOC 2-Zertifizierung unterzogen, um die implementierten Kontrollen und Rahmenwerke zur Gewährleistung der Sicherheit der Kundendaten zu validieren.Das SOC 2-Audit bewertete die Verfahren, Prozesse und operativen Kontrollen von IR in Bezug auf fünf Kernprinzipien: Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz."Da unser Angebot auf der Prognosis-Cloud-Plattform wächst, wollten wir unseren Kunden und Partnern versichern, dass die Maßnahmen, die wir zur Gewährleistung ihrer Sicherheit ergriffen haben, getestet und validiert wurden", sagte Michael Tomkins, Chief Technology Officer bei IR. IR hat schon immer Vorkehrungen getroffen, wenn es um die Informationssicherheit geht, und diese unabhängige Zertifizierung unterstreicht, dass unsere technischen Fähigkeiten, unser Governance-Rahmenwerk und unsere betrieblichen Prozesse den höchsten Standards entsprechen.Die SOC-2-Zertifizierung von IR bietet zusätzliche Sicherheit für geschäftskritische Systeme in den Lösungspaketen IR Collaborate und IR Transact.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1538708/Logo.jpgPressekontakt:Stuart Matthewman,+61-410308878Original-Content von: IR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158221/5094027