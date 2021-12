Bonn/Berlin (ots) -Der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von B'90/Die Grünen, Omid Nouripour, hat Verständnis für Enttäuschung bei den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter geäußert, die dem Ampel-Kabinett nicht angehören werden. Besonders die Nicht-Berücksichtigung Hofreiters als Vertreter der Parteilinken für ein Ministeramt hatte in der Partei für Konflikte gesorgt. "Ich kann zusagen, dass die Wunden geleckt werden, die es gibt. Göring-Eckardt und Hofreiter sind ja beide als Fraktionsvorsitzende nicht Ministerin und Minister geworden. Das ist für beide sehr bedauerlich. Ich verstehe ihren Unmut", sagte Nouripour im phoenix-Interview nach der Kanzlerwahl im Bundestag. Am Vortag sei der neue Fraktionsvorstand jedoch "sehr einhellig" gewählt worden. Die Fraktion werde bis Ende der Woche voll arbeitsfähig sein, das laufe "sehr reibungslos", sagte Nouripour, der für den, im Januar neu zu besetzenden Parteivorsitz der Grünen kandidiert.Dabei kandidiere er nicht für einen bestimmten Flügel. Es gebe ganz viele neue Mitglieder, die nicht wüssten, "was dieser Flügelkram" sein soll, erklärte Nouripour. Die Flügel hätten natürlich eine gewisse Berechtigung, dürften "Lösungen nicht im Wege" stehen. "In diesem Geiste werden wir, wenn ich gewählt werde, künftig arbeiten", so Nouripour.Das komplette Interview sehen Sie auf dem phoenix YouTube-Kanal und bei phoenix.de.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5094050