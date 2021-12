Bonn (ots) -Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, hat dem neuen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz, zur heutigen (8. Dezember 2021) Wahl gratuliert. In einem Glückwunschbrief wünscht er Bundeskanzler Scholz und dessen Regierungsteam "alles Gute, viel Erfolg und Gottes reichen Segen".Bischof Bätzing schreibt weiter: "Mit Interesse habe ich die Wertschätzung im Koalitionsvertrag wahrgenommen, die Sie den Kirchen und Religionsgemeinschaften gegenüber ausdrücken. Dafür danke ich Ihnen. Sicherlich wird es viele gesellschaftlich relevante Themen geben, zu denen wir bald ins Gespräch kommen sollten." Es werde das gemeinsame Ziel sein, "bei den anstehenden Herausforderungen die Menschen im Blick zu haben und die Lebensverhältnisse in unserem Land auf einem wertebasierten Fundament zukunftsweisend zu gestalten. Dazu fühlen wir uns als Kirche mit unseren kirchlichen Einrichtungen und unserem Engagement verpflichtet und dazu möchten wir gerne unseren Beitrag leisten", so Bischof Bätzing.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/5094046