Die Aktie des IT-Dienstleisters GFT Technologies steigt in den SDAX auf. Mit einem Plus von mehr als 260 Prozent seit Jahresbeginn zählt die Aktie zu den Top-Performern 2021. Wie bewerten Analysten den SDAX-Aufsteiger?

Die Aktie des deutschen Softwaredienstleisters GFT Technologies ist seit Jahresanfang von rund 12 auf mehr als 43 Euro geklettert. Das entspricht einem Wertzuwachs von mehr als 260 Prozent. Die Marktkapitalisierung von GFT stieg derweil auf rund 1,15 Milliarden Euro (Stand: 08.12.2021, 11:49 Uhr).

GFT Technologies soll deshalb zum 20. Dezember 2021 in den SDAX aufgenommen werden. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Indexaufnahme erfolgt durch die Fast Entry-Regel - ein Unternehmen wird neu in den Index aufgenommen, wenn es sich beim Kriterium Marktkapitalisierung mindestens auf Rang 153 im SDAX befindet.

Marika Lulay, CEO von GFT, sieht die Indexaufnahme als eine Bestätigung der Unternehmensstrategie: "Seit Jahren fokussieren wir unsere Expertise auf Zukunftstechnologien. Das schätzen unsere Kunden und sie vertrauen auf unsere Kompetenz. Mit unserer konsequenten Diversifikationsstrategie haben wir außerdem neue Einnahmequellen erschlossen und das Risikoprofil verbessert [. . .]."

Das IT-Dienstleistungsunternehmen hat für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzzuwachs von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Der Gewinn vor Steuern (EBT) soll sogar um 184 Prozent steigen.

Und wie bewerten Analysten die GFT Aktie? Peter-Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, findet, dass "der Vorstand von GFT im abgelaufenen Jahr einiges richtig gemacht hat. Sämtliche adressierten Märkte - Banking, Versicherungen und Industrie - konnten signifikant outperformt werden. Auch für 2022 ist der Vorstand optimistisch. Zu bedenken ist allerdings auch eine mittlerweile hohe Bewertung der Aktie."

GFT profitiert von den Megatrends Digitalisierung, Cloud-Computing sowie Künstlicher Intelligenz (KI). Laut dem US-Nachrichtensender Bloomberg wird die GFT-Aktie bisher nur von vier Analysehäusern beobachtet. Alle vier raten zum Kauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 47,80 Euro.

Am Mittwochvormittag steht die GFT Aktie im Xetra-Handel rund 1,5 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 43,60 Euro (Stand: 08.12.2021, 11:41 Uhr):





Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0005800601,DE0009653394