Der Schweizer Technologiekonzern ABB strebt an, seine Division E-Mobility mit dem Ladesäulen-Geschäft im ersten Halbjahr 2022 abzuspalten und in der Schweiz an die Börse zu bringen. Das kündigte das Unternehmen nun im Rahmen seines Kapitalmarkttags an. Die rechtliche Trennung dürfte laut einer ABB-Mitteilung im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Der Zeitpunkt des Börsengangs hängt dem Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...