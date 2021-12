HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon nach einer hausinternen Veranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Leiter der Infineon-Sparte Power & Sensor Systems, Andreas Urschitz, gehe von einer noch länger andauernden weltweiten Halbleiterknappheit aus, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2022 dürfte sich die Lage aber allmählich entspannen. Dabei sollte die Nachfrage aus den Endmärkten wie der Speichertechnik auch in den kommenden Jahren stark bleiben./tav/ajx



