DJ VW-Finanzsparte auch im 4. Quartal mit guter Entwicklung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die hohe Nachfrage nach Gebrauchtwagen beschert der Finanzsparte von Volkswagen dieses Jahr ein Rekordergebnis. Positiv wirken sich auch geringere Risikokosten für Kredit- und Restwertrisiken aus, wie Volkswagen Financial Services mitteilte. Die besonders starke Ergebnisdynamik der ersten neun Monate setze sich aktuell auch im vierten Quartal fort.

"Der rasante Anstieg unseres erwarteten Ergebnisses resultiert aus der enormen Nachfrage bei Gebrauchtwagen und den - im Vergleich zum Vorjahr - wesentlich geringeren Risikokosten für Kredit- und Restwertrisiken", sagte Finanzvorstand Frank Fiedler laut Mitteilung. Stützend wirke sich bei dem Absatzfinanzierer des Wolfsburger DAX-Konzerns auch die günstige Refinanzierungssituation sowie die vor Jahren aufgesetzten Kostensenkungsprogramme aus.

Früheren Angaben zufolge rechnet VW Financial Services dieses Jahr mit einem operativen Ergebnis von rund 4 Milliarden Euro nach 2,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Nach 2,34 Milliarden Euro operativen Gewinn bereits zum Halbjahr und dem guten Verlauf des zweiten Halbjahres dürfte das Unternehmen aber wohl deutlich über der Zielgröße von 4 Milliarden Euro im Gesamtjahr landen.

Organisatorisch will sich die Finanzsparte von VW neu aufstellen. So soll die länderbezogene Aufstellung in Europa in eine auf Vertriebskanälen basierende Neustruktur umgebaut werden. Die drei Vertriebskanäle sollen den Handel, das digitale Direktgeschäft und die Flottenkunden bedienen. "Mit dieser Neuaufstellung schaffen wir die Voraussetzung, um auch international weiter zu wachsen und die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Kundengruppen stärker in unserer Organisation abzubilden", wird CEO Lars Henner Santelmann in der Mitteilung zitiert.

December 08, 2021 07:00 ET (12:00 GMT)

