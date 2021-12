Industrielle Netzwerklösung bootet in Sekunden und konfiguriert sich in Minuten, bietet marktführende Skalierbarkeit und Funktionalität für Kunden, die ein hohes Maß an Sicherheit, Datenkonsistenz und Benutzerfreundlichkeit benötigen

Digi International, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsprodukten und -diensten für das Internet der Dinge (IoT), gab heute die Einführung von Connect EZ bekannt, einer Geräteserverfamilie der nächsten Generation, die Konnektivität für geschäftliche, kommerzielle und industrielle Automatisierungsanwendungen bietet.

Mit dem Erkennungs- und Konfigurationstool Digi Navigator und der Digi Accelerated Linux-Betriebssystemintegration (DAL) übertrifft Connect EZ veraltete serielle Schnittstellendesigns und bietet eine einfach bereitzustellende, zuverlässige und innovative Lösung, die Langlebigkeit und Verwaltbarkeit für Konnektivitätsanwendungen in der Fertigung und im Bereich Einzelhandel, Medizin und Telekommunikation gewährleistet.

"Unternehmen ersetzen ihre Ausrüstung nicht; sie aktualisieren die Art und Weise, wie sie mit ihr kommunizieren", sagt Brian Kirkendall, General Manager und Vice President of Infrastructure Management bei Digi. "Connect EZ modernisiert die serielle Konnektivität mit LTE- und WLAN-Optionen, verbesserter Verwaltbarkeit, Sicherheit, Intelligenz und Leistung und bietet gleichzeitig nahtlose Konnektivität für bestehende Anwendungen."

Von der Unterstützung physischer Ports bis hin zu Netzwerkgeschwindigkeiten und Verarbeitungsleistung erweitert Digis Connect EZ die Fähigkeiten der PortServer- und Digi One-Produkte von Digi. Entwickelt für Unternehmen mit Seriell-zu-Netzwerk-Ausrüstung für Maschine-zu-Maschine-Anwendungen sowie für Unternehmen, die zusätzliche Geräte über WLAN, Mobilfunk oder Ethernet verbinden müssen. Connect EZ ermöglicht es seriellen Maschinen, effizient über eine Vielzahl von Netzwerktypen zu kommunizieren und das Daten-Framing und die Paketierung abzustimmen, während Geräte und Anwendungen über Netzwerke arbeiten können, ohne dass Änderungen erforderlich sind. Connect EZ bietet die folgenden softwaregestützten Vorteile:

Intelligenz von Digis DAL-Betriebssystem

von Digis DAL-Betriebssystem Verwaltung und Skalierbarkeit - von Digi Remote Manager und Digi Navigator

- von Digi Remote Manager und Digi Navigator Transparenz - von Digis patentiertem RealPort

- von Digis patentiertem RealPort Sicherheit von Digis integriertem TrustFence

von Digis integriertem TrustFence Konnektivität von Mobilfunk- und WLAN-Optionen

Zusätzlich zur Einführung des seriellen Connect EZ-Servers bietet AnywhereUSB Plus von Digi jetzt WLAN-Funktionen auf seinen 8-Port- und 24-Port-Modellen. Diese neue Funktion bietet Kunden die Möglichkeit, sich über ein drahtloses LAN mit ihren USB-Geräten zu verbinden -entweder durch Anschließen des AnywhereUSB an ein vorhandenes WLAN-Netzwerk oder durch Erstellen eines kleinen WLANs mit dem AnywhereUSB selbst.

Verfügbarkeit

Die Geräte der Digi Connect EZ-Familie sind ab sofort erhältlich.

Die Digi AnywhereUSB Plus WLAN-Geräte sind ab sofort und bis zum 31. Januar 2022 exklusiv bei Digi-Key Electronics erhältlich.

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein führender globaler Anbieter von Vernetzungsprodukten, -dienstleistungen und -lösungen des Bereichs Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Wir helfen unseren Kunden dabei, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu schaffen und entscheidend wichtige Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Niveau von Sicherheit und Zuverlässigkeit einzusetzen und zu verwalten. Seit unserer Gründung im Jahr 1985 haben wir unsere Kunden dabei unterstützt, mehr als 100 Millionen Dinge zu vernetzen und die Zahlen steigen weiter. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von Digi unter www.digi.com.

