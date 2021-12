Corona, RKI und Biontech-Aktie: Vor einem Jahr wurden die Suchanfragen bei Google noch von der Pandemie dominiert. Inzwischen suchen die Menschen in Deutschland wieder vermehrt auch nach anderen Themen. Punktsieg für den Sport: Die Themen rund um die großen Sportereignisse haben in diesem Jahr die Anwenderinnen und Anwender der Suchmaschine Google besonders stark interessiert. In den Jahrescharts des Internetkonzerns für Deutschland lag der Begriff "EM 2021" auf Platz 1. Auch bei der Promi-Suche stand mit Christian Eriksen ein tragischer Held der Fußball-EM an erster Stelle: Der dänische ...

