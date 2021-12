Wenig Freude haben in diesem Jahr Anteilseigner der BASF-Aktie (WKN: BASF11). Das Papier hat seit Anfang Januar rund -8% verloren, seit unserer letzten Betrachtung Mitte September sogar -10%. Ist hier Hopfen und Malz verloren oder kann man bei einem Kurs unter 60 € nahe des 52-Wochen-Tiefs jetzt (nochmal) zugreifen? Die BASF mit Sitz in Ludwigshafen ist ein Chemiekonzern. Sie beschäftigt weltweit rund 110.000 Mitarbeiter an über 390 Produktionsstandorten ...

