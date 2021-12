Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach dem heftigen Kursrutsch vor anderthalb Wochen ist an den Börsen die Zuversicht zurück, so die Deutsche Börse AG.Carsten Schröder von Sociéte Générale spreche von "ruhigerem Fahrwasser" diese Woche, nach viel Bewegung und extrem hohen Umsätzen vergangene Woche. "Das war gefühlt die aktivste Woche seit langer Zeit, mit exorbitant hohen Umsätzen speziell am Mittwoch", berichte der Händler. Vielen Anlegern sei es da offenbar doch zu brenzlig geworden. "Da hat schon so mancher die Reißleine gezogen." Während Schröder dennoch von einem Kaufüberhang für die Vorwoche spreche, melde Hubert Heuclin von BNP Paribas unter dem Strich Verkäufe, und zwar im Aktien- und im Anleihenbereich. "Es war nicht dramatisch, ab immerhin." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...