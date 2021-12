München (ots) -MagentaSport holt für seine umfangreiche Eishockey-Berichterstattung zwei starke Experten neu ins Team, darunter mit Ronja Jenike erstmals eine Frau. Kai Hospelt wird zudem die 1a-Expertenriege mit Rick Goldmann, Sven Felski, Andi Renz, Patrick Ehelechner, Christoph Schubert, Herberts Vasiljevs und Christoph Ullmann verstärken. Außerdem neu: als weiterentwickeltes Live-Video-Format startet "Die Eishockey Show" am Montag ab 19.30 Uhr mit den Gastgebern Sascha Bandermann, Rick Goldmann und Basti Schwele. "Legende" Patrick Reimer, der gerade sein 1001. DEL-Spiel absolvierte, wird dabei sein. MagentaSport zeigt im Dezember und Januar insgesamt über 100 Live-Spiele aus der PENNY DEL und von der am 26. Dezember startenden U20 WM."Ohne Eishockey geht es bei uns nicht", sagt Ronja Jenike, die sechsmal Deutsche Meisterin, dreimal Pokalsiegerin wurde. Mit "uns" meint die zweifache Mutter ihren Mann Andreas Jenike, Torhüter bei den Iserlohn Roosters sowie in der Nationalmannschaft, und sich. Die beiden diskutieren und fachsimpeln ständig, so oft es geht, ist Ronja bei den Spielen. Ab Januar auch für MagentaSport. Als erste Expertin wird sie dann in den deutschen Eishallen regelmäßig die Spiele analysieren. "Mir wird es als Frau nicht anders als den Männern in der Experten-Rolle gehen: wir müssen unseren Job gut machen", findet Ronja Jenike, die ihren größten Nationalmannschaftserfolg mit dem 4. Platz bei der WM 2017 hatte.Kai Hospelt hat über 900 Einsätze als Eishockey-Profi absolviert, beendete im Mai 2021 seine Karriere. "Ich bleibe dem Eishockey somit eng verbunden. Der Job als Experte ist eine spannende Herausforderung, die mir richtig Spaß machen wird", so Kai Hospelt, der 2002 über die Jung-Haie in die DEL kam. Der 36jährige wurde mit Mannheim Deutscher Meister, spielte außerdem für Wolfsburg und Krefeld. Für die Eishockey-Nationalmannschaft nahm er in 115 Einsätzen an 6 Weltmeisterschaften und 2010 an den Olympischen Winterspielen teil. Seinen ersten Einsatz als Experte feiert Kai Hospelt Ende des Jahres bei der U20 WM: in den deutschen Spielen gegen Kanada (29.12., ab 00.45 Uhr live) und gegen Österreich (am 31.12., ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport)."Die Eishockey-Show" ab Montag als Live-Video-FormatAm kommenden Montag ist Showtime für alle Sport-Fans: "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann startet am 13. Dezember ab 19.30 Uhr als Live-Videoformat von MagentaSport auf Youtube. Hundert Folgen war "Die Eishockey-Show" nur als Podcast zu hören, künftig ist das beliebte Trio montags mit starken Gästen auch live zu sehen - in der Premieren-Ausgabe wird Patrick Reimer dabei sein. "Die Legende" der Nürnberg Ice Tigers hat gerade das 1001. DEL-Spiel absolviert. Rick Goldmann würdigt ihn als einen der besten deutschen Spieler.Die neue Eishockey-Show ist eine Mischung aus Web-Show und Magazin, mit dem Schwerpunkt Eishockey, aber auch Diskussionen zu allen aktuellen Sport-Themen. Wer Goldmann, Bandermann und Schwele kennt, weiß: es wird meinungsstark und temporeich zugehen, ein offener Schlagabtausch. Dass im neuen Studio künftig Kameras stehen, die Fans sich einmischen und mitdiskutieren können, ein Redakteur auf Zuruf Bilder für Analysen, Trends, Aufreger live einspielt, dass "Die Eishockey-Show" ihren Lieblingssport inhaltlich so aufwertet, so reflektiert - MagentaSport geht auch hier neue Wege. Als Podcast-Variante ist das Format weiterhin abrufbar.Die PENNY DEL live bei MagentaSport:Donnerstag, 09.12.2021Ab 19.15 Uhr: Augsburger Panther - Nürnberg Ice TigersFreitag, 10.12.2021Ab 19.00 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: Adler Mannheim - Düsseldorfer EG, Bietigheim Steelers - EHC Red Bull München, Eisbären Berlin - Kölner Haie, ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters, Schwenninger Wild Wings - Krefeld Pinguine, Straubing Tigers - Grizzlys WolfsburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5094187