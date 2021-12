DJ smartphoto Gruppe erwirbt Frucon2 - smartphoto group übernimmt das international tätige E-Commerce-Unternehmen Frucon2

Basel (pts021/08.12.2021/13:50) - smartphoto group NV, ein innovativer europäischer Anbieter im Online-Handel von personalisierten Produkten, hat am 2. Dezember das Unternehmen Frucon2 NV übernommen.

Frucon2, ein in Belgien domiziliertes Unternehmen, ist einer der europäischen Marktführer im Online-Verkauf von personalisierten Geschenkboxen mit Schokolade, Bier, Obst oder Blumen für Unternehmen und Endverbraucher, über Webseiten wie Gift.be und GiftsforEurope.com. Darüber hinaus bietet Frucon2 mit der Agentur Nayan ein einzigartiges, voll umfassendes Angebot für internationale Marken, die auf der Suche nach Wachstumsmöglichkeiten sind. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen einen Umsatz von rund 12 Millionen Euro erzielt. smartphoto ist überzeugt, dass Frucon2 bereits 2022 einen positiven Beitrag zu den Resultaten der Gruppe beisteuern wird.

Stef De corte, CEO smartphoto group: "Wir freuen uns, das Team von Frucon2 willkommen zu heissen und unsere Stärken zum Nutzen unserer Kunden in ganz Europa bündeln zu können. Frucon2 bringt nicht nur ein immenses Know-how in der Branche der Geschenkboxen mit, sondern auch starke Kompetenzen im E-Commerce durch den Nayan Full-Service-Ansatz. Diese Trümpfe, verbunden mit einer Unternehmenskultur, die wie unsere auf Kundenzufriedenheit und Wachstum ausgerichtet ist, werden uns auf eine neue Ebene hieven. Darüber hinaus werden wir die Expertise von Frucon2 als Sprungbrett für den Ausbau unserer neuen B2B-Initiativen nutzen."

"Wir sind sehr stolz, Teil eines der grössten und führenden Unternehmen für personalisierte Produkte in Europa zu werden", fügt Benny Sintobin, CEO von Frucon2 hinzu. "Diese Kombination ermöglicht es uns, unseren Kunden eine erweiterte Produktpalette anbieten zu können."

Die Transaktion wurde am 2. Dezember abgeschlossen. Das Management sowie alle Mitarbeitenden von Frucon2 werden Teil der smartphoto Gruppe, aber als eigenständigen Division mit ihren bestehenden Marken Gift.be, GiftsforEurope.com und Nayan geführt.

smartphoto group erwirbt 100 Prozent der Anteile an Frucon2 NV für einen Betrag von 4,65 Millionen Euro, davon 4,15 Millionen Euro in bar und 0,50 Millionen Euro in eigenen Aktien.

Über smartphoto group smartphoto group ist ein innovativer Anbieter im Bereich E-Commerce. Die Gruppe mit Hauptsitz in Belgien ist in 12 europäischen Ländern aktiv und konzentriert sich derzeit auf den B2C Bereich. Unter dem Namen smartphotoTM bietet das Unternehmen personalisierte Produkte hoher Qualität zu erschwinglichen Preisen an. Das Sortiment umfasst u.a. Geschenke, Grusskarten, Fotobücher, Fotokalender, Fotoabzüge und Wanddekoration. Die Aktien der smartphoto group werden an der Euronext Brussels gehandelt (ISIN BE0974323553, Ticker Symbol SMAR).

Über Frucon2 Frucon2 ist einer der europäischen Marktführer im Online-Verkauf von personalisierten Geschenkboxen mit Schokolade, Bier, Obst oder Blumen für Unternehmen und Endverbraucher, über Webseiten wie Gift.be und GiftsforEurope.com. Darüber hinaus bietet Frucon2 mit der Agentur Nayan ein einzigartiges, voll umfassendes Angebot für internationale Marken, die auf der Suche nach Wachstumsmöglichkeiten sind.

Für weitere Informationen Stef De corte, CEO* smartphoto group NV Kwatrechtsteenweg 160 B-9230 Wetteren Tel.: +32.9.365.98.10 E-Mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com Webseite: http://www.smartphotogroup.com

*Ständiger Vertreter von Acortis BV

Aussender: smartphoto AG Ansprechpartner: Christelle Grisnaux Tel.: +41 61 487 77 55 E-Mail: christelle.grisnaux@smartphoto.com Website: www.smartphoto.ch

