Es fehlt noch das perfekte Weihnachtsgeschenk für jemanden, der gern reist und die Welt sieht? Aber vor allem soll es auf jeden Fall rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen. Das Pocketalk S, das multisensorische Zwei-Wege-Übersetzungsgerät, erfüllt genau diesen Wunsch, denn es ist auf der Pocketalk Webseite (https://europe.pocketalk.com/de/product/pocketalk-s/) und im Pocketalk Amazon Store (https://www.amazon.de/stores/POCKETALK/page/C7166674-6C89-4608-8FE6-ED30DA1FA1BE?ref_=ast_bln) auf Lager und für den sofortigen Versand bereit.Sprache und Verständigung sind essentiell, um in die Kultur und den Alltag in anderen Ländern einzutauchen. Das Pocketalk S findet dafür die passenden Wörter in der Landessprache: Der praktische digitale Reisebegleiter übersetzt schnell in 82 verschiedene Sprachen - sowohl gesprochen als auch geschrieben. Mit seinem klaren Design ist es gerade mal handflächengroß und beinhaltet bereits eine integrierte SIM-Karte, so können Reisende Pocketalk S gleich in mehr als 130 Ländern und Regionen nutzen.Per Knopfdruck wird Pocketalk S für die Übersetzungen aktiviert und die benötigte Sprache rasch am Touchscreen ausgewählt. Dank hochwertiger und vor allem geräuschunterdrückender Mikrofone auf zwei Seiten sowie entsprechend leistungsstarken Lautsprechern unterstützt Pocketalk S die Konversation über die Sprachgrenze hinweg. Eine zusätzliche praktische Hilfe: Das Gerät rechnet auch Landeswährungen um.Farben: schwarz, gold, rot, weißUVP: 299 Euro bei Amazon und auf der Pocketalk Webseite