DJ Rheinmetall will Pumpen-JV in China und Japan ganz übernehmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall will das Pumpengeschäft durch die Komplettübernahme von Gemeinschaftsunternehmen in Asien ausbauen. Wie der Düsseldorfer MDAX-Konzern mitteilte, werden die Mehrheits-Joint-Ventures der Pierburg Mikuni Pump Technology in China und Japan komplett gekauft. Die Unternehmen liefern elektrische Kühlmittelpumpen und weitere Komponenten an den asiatischen Markt.

Bisher hält die Rheinmetall AG über eine Tochter jeweils 51 Prozent an der japanischen Pierburg Mikuni Pump Technology Corporation und der chinesischen Pierburg Mikuni Pump Technology (Shanghai) Corporation. Die Unternehmen beabsichtigen den weiteren Angaben zufolge die Unterzeichnung eines Auflösungsvertrags und einer Anteilsübertragung zum 31. Dezember 2021.

December 08, 2021 08:38 ET (13:38 GMT)

