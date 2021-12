NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Jahreszahlen für 2020/21 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Der Reisekonzern habe das Jahr wie erwartet abgeschlossen, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Virusvariante Omikron habe die Buchungen ausgebremst, so dass kurzfristig ein negativer Effekt erwartet werde. Für den Sommer 2022 indes herrsche Zuversicht./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 07:38 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TUAG000

