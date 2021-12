Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN DE000A1681X5/ WKN A1681X) vom 8. Dezember 2021:Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) hat am heutigen Tag einen neuen Darlehensvertrag zur Refinanzierung des unter den Bedingungen der Unternehmensanleihe bestehenden vorrangig besicherten Darlehens in Höhe von 4,0 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis mindestens zum Ablauf des 31. Dezember 2023 unterzeichnet. Dieses neue Darlehen kann ab der Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses von SINGULUS TECHNOLOGIES in Anspruch genommen werden. Das bestehende Darlehen wird zwischenzeitlich zurückgeführt. ...

