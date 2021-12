An den Terminmärkten zeichnet sich zur Wochenmitte eine behauptete Eröffnungsphase für die führenden Indizes ab, wobei der Dow-Future rund 0,2 Prozent im Plus notiert. Am Vortag hatten positive Meldungen im Zusammenhang mit der Omikron-Variante eine marktbreite Rally ausgelöst und den Anlegern den besten Tag seit März beschert.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

