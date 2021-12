Am Aktienmarkt kehrt wieder Zuversicht ein. Anleger lassen sich von den Worten locken, dass die Covid Virusvariante Omikron nicht so gefährlich sei, wie man ursprünglich vermutet hatte. Diese Information verbreitet sich schnell und lässt viele wieder Aktien erwerben, in der Meinung, dass die Aktienkurse zu stark nachgegeben hätten. Dieser erste Impuls, und wie Reaktion der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...